Военнослужащие ВСУ, которым не удалось достичь успехов в ходе наступления, стали уважительно отзываться о российских солдатах, пишет Pais.
Авторы материала заявили, что опрошенный ими украинский военный Владимир "говорит уважительно" о бойцах ВС России. Подчёркивается, что другие солдаты ВСУ, участвовавшие в интервью, тоже скорректировали своё мнение о российской армии.
По информации испанской газеты, украинские военные признали, что российские бойцы хорошо подготовлены к сражениям и имеют больший опыт боевых действий, чем представители ВСУ.
"И что самое страшное — у них лучше оружие", — приводит издание комментарий солдата ВСУ Владимира.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил об утрате наступательного потенциала ВСУ и их переходе к обороне. По словам американского бизнесмена Илона Маска, результаты контрнаступления Киева оказались ничтожными, а потери ВСУ — огромными.
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