Pais: в ВСУ стали уважительно отзываться о бойцах РФ из-за безуспешного наступления

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащие ВСУ, которым не удалось достичь успехов в ходе наступления, стали уважительно отзываться о российских солдатах, пишет Pais.

Фото: Вадим Савицкий

Авторы материала заявили, что опрошенный ими украинский военный Владимир "говорит уважительно" о бойцах ВС России. Подчёркивается, что другие солдаты ВСУ, участвовавшие в интервью, тоже скорректировали своё мнение о российской армии.

По информации испанской газеты, украинские военные признали, что российские бойцы хорошо подготовлены к сражениям и имеют больший опыт боевых действий, чем представители ВСУ.

"И что самое страшное — у них лучше оружие", — приводит издание комментарий солдата ВСУ Владимира.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил об утрате наступательного потенциала ВСУ и их переходе к обороне. По словам американского бизнесмена Илона Маска, результаты контрнаступления Киева оказались ничтожными, а потери ВСУ — огромными.