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В Москве объяснили, почему России не нужны снаряды из Северной Кореи

Силовые структуры

У ВС РФ ещё достаточно собственных боеприпасов, и в их поставках из Северной Кореи нет необходимости.

В Москве объяснили, почему России не нужны снаряды из Северной Кореи
Фото: Openverse

Об этом сообщил военный журналист Алексей Борзенко.

Так он прокомментировал возможность поставок в РФ боеприпасов и артиллерийских систем из КНДР.

"Не понимаю, почему западные эксперты живут в таком иллюзорном мире. У нас не было проблем со снарядами. Были проблемы, даже президент это упомянул в контексте логистики. Страна огромная, и представьте, что из Сибири вам надо доставить под Донецк сорок эшелонов, в каждом сорок или шестьдесят вагонов, и всё это забито снарядами 152-мм", — в эфире "Радио Комсомольская правда" отметил аналитик.

Россия обладает гигантскими запасами боеприпасов со времён Советского Союза. Например, тот же быть склад в Приднестровье.

И таких складов немало по всей России, подытожил Борзенко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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