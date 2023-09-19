Рамзан Кадыров назвал бои у Кременной немыслимой бойней

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал бои у Кременной самой настоящей бойней.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом он сообщил в своём в Telegram-канале.

"Количество безвозвратно потерянной живой силы и техники противника на Кременском направлении давно перевалило все мыслимые грани", — пишет глава Чечни, предоставляя видео.

На ролике можно увидеть, что территория лесничества превосходно просматривается с воздуха и значит, наносить разящие удары для российских операторов беспилотных аппаратов не составит особого труда, и ВСУ несут серьёзные потери.

"Так и работают наши парни", — подытожил Кадыров.