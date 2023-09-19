Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал бои у Кременной самой настоящей бойней.
Об этом он сообщил в своём в Telegram-канале.
"Количество безвозвратно потерянной живой силы и техники противника на Кременском направлении давно перевалило все мыслимые грани", — пишет глава Чечни, предоставляя видео.
На ролике можно увидеть, что территория лесничества превосходно просматривается с воздуха и значит, наносить разящие удары для российских операторов беспилотных аппаратов не составит особого труда, и ВСУ несут серьёзные потери.
"Так и работают наши парни", — подытожил Кадыров.
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