Балицкий: колонна с бронегруппами ВСУ уничтожена в районе села Работино

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные уничтожили колонну украинской бронетехники, которая следовала к населённому пункту Работино в Запорожской области.

Фото: Вадим Савицкий

По словам врио руководителя региона Евгения Балицкого, эту информацию подтверждает командование подразделений ВС РФ, находящихся у Орехова.

Как пояснил политик, российские разведчики выявили передвижение бронегрупп ВСУ неподалёку от Работино 19 сентября примерно в 05:00.

"Вся колонна была уничтожена", — подчеркнул он в Telegram-канале.

Ранее Балицкий сообщил, что украинские войска начали "выдыхаться" в районе села Работино. Он убеждён: надолго солдат ВСУ на Запорожском направлении уже не хватит. При этом политик добавил, что Киев всё чаще направляет наёмников в эту зону боевых действий.