Российские военные уничтожили колонну украинской бронетехники, которая следовала к населённому пункту Работино в Запорожской области.
По словам врио руководителя региона Евгения Балицкого, эту информацию подтверждает командование подразделений ВС РФ, находящихся у Орехова.
Как пояснил политик, российские разведчики выявили передвижение бронегрупп ВСУ неподалёку от Работино 19 сентября примерно в 05:00.
"Вся колонна была уничтожена", — подчеркнул он в Telegram-канале.
Ранее Балицкий сообщил, что украинские войска начали "выдыхаться" в районе села Работино. Он убеждён: надолго солдат ВСУ на Запорожском направлении уже не хватит. При этом политик добавил, что Киев всё чаще направляет наёмников в эту зону боевых действий.
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