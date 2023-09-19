Киев планирует начать третью волну контрнаступления в Запорожской области уже в текущем месяце. Об этом сообщил врио руководителя региона Евгений Балицкий.
По его словам, сейчас Вооружённые силы Украины (ВСУ) стремятся к восстановлению боеспособности для попытки захвата Новопокровки и Ильиченково. Он добавил, что украинские подразделения намерены выйти на выгодные позиции.
Как пояснил политик, все планы руководства Украины известны, а дальнейшие действия ВСУ можно с лёгкостью угадать.
"В сентябре мы прогнозируем третью волну так называемого контрнаступа", — подчеркнул Балицкий в Telegram.
При этом он убеждён: ВСУ не удастся избежать очередных крупных потерь во время третьего этапа наступательной операции.
Ранее геополитик Леонид Ивашов в интервью Pravda.Ru заявил, что в ближайшее время никакого крупного наступления не будет ни со стороны Украины, ни со стороны России. По мнению эксперта, погодные условия создадут определённые проблемы для военных.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
В окружении Александры Пахмутовой рассказали о её состоянии и главном желании после смерти мужа Николая Добронравова.