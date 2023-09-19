Балицкий прогнозирует, что в сентябре ВСУ начнут третью волну контрнаступления

Киев планирует начать третью волну контрнаступления в Запорожской области уже в текущем месяце. Об этом сообщил врио руководителя региона Евгений Балицкий.

Фото: openverse.org

По его словам, сейчас Вооружённые силы Украины (ВСУ) стремятся к восстановлению боеспособности для попытки захвата Новопокровки и Ильиченково. Он добавил, что украинские подразделения намерены выйти на выгодные позиции.

Как пояснил политик, все планы руководства Украины известны, а дальнейшие действия ВСУ можно с лёгкостью угадать.

"В сентябре мы прогнозируем третью волну так называемого контрнаступа", — подчеркнул Балицкий в Telegram.

При этом он убеждён: ВСУ не удастся избежать очередных крупных потерь во время третьего этапа наступательной операции.

Ранее геополитик Леонид Ивашов в интервью Pravda.Ru заявил, что в ближайшее время никакого крупного наступления не будет ни со стороны Украины, ни со стороны России. По мнению эксперта, погодные условия создадут определённые проблемы для военных.