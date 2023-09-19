Глава Пентагона Остин: американские танки M1 Abrams скоро попадут на Украину

Вашингтон уже в ближайшее время передаст Украине обещанные танки Abrams. Об этом сообщил руководитель Минобороны США Ллойд Остин.

Фото: openverse.org

Он анонсировал скорые поставки во время заседания контактной группы в ФРГ.

"Я рад объявить, что танки M1 Abrams, которые США ранее обещали, скоро попадут на Украину", — подчеркнул руководитель Пентагона.

При этом он не раскрыл конкретные сроки передачи боевых машин.

Ранее журналисты Politico заявили, что в сентябре США поставят Киеву первые 10 из 31 обещанного танка Abrams. Вся техника сейчас находится в Германии.

По мнению военного эксперта Питера Сучиу, армия РФ уничтожит американские танки Abrams по аналогии с британскими Challenger 2. Как пояснил специалист, в какой-то момент мир увидит, как горит тяжёлая техника производства США.