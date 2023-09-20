Удар ВС России по украинскому МиГ-29 новым российским беспилотником "Ланцет" — это плохие новости для "потрёпанных" ВВС Украины, заявил американский аналитик Дэвид Экс.
По его словам, новый российский БПЛА представляет серьёзную опасность для воздушных сил Киева.
"Плохие новости для потрёпанных украинских военно-воздушных сил. Начинённый взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29, — написал Экс в колонке для Forbes. — Внедрение обновлённого, летящего дальше, "Ланцета" увеличивает опасность".
Беспилотник поразил украинский самолёт на взлётно-посадочной полосе. По мнению Экса, ВСУ теперь необходимо использовать более отдалённые аэродромы от линии соприкосновения, чтобы сохранить авиацию.
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