Forbes: удар по МиГ-29 ВСУ — боевой дебют "Ланцета". Плохие новости для "потрёпанных" ВВС Украины

Удар ВС России по украинскому МиГ-29 новым российским беспилотником "Ланцет" — это плохие новости для "потрёпанных" ВВС Украины, заявил американский аналитик Дэвид Экс.

Фото: blotter.mirtesen.ru

По его словам, новый российский БПЛА представляет серьёзную опасность для воздушных сил Киева.

"Плохие новости для потрёпанных украинских военно-воздушных сил. Начинённый взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29, — написал Экс в колонке для Forbes. — Внедрение обновлённого, летящего дальше, "Ланцета" увеличивает опасность".

Беспилотник поразил украинский самолёт на взлётно-посадочной полосе. По мнению Экса, ВСУ теперь необходимо использовать более отдалённые аэродромы от линии соприкосновения, чтобы сохранить авиацию.