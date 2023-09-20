Село Андреевка, о взятии которого заявил Владимир Зеленский, на данный момент полностью разрушено. Однако нельзя утверждать, что ВСУ взяли контроль над этим населённым пунктом, так как для украинских войск нет возможности закрепиться в данном районе. Об этом заявил начальник разведки дивизии ивановских десантников с позывным "Феникс" в интервью для РИА Новости.
"ВСУ могли взять лишь небольшой участок территории протяжённостью 100 метров. Однако они не смогли захватить весь населённый пункт", — пояснил разведчик.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что населённые пункты Клещеевка и Андреевка, расположенные в пригороде Артёмовска, находятся в серой зоне, где украинские войска пытаются установить контроль. Однако ВС РФ поддерживают огневой контроль и препятствуют этим попыткам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
В США умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова. Она ушла из жизни 18 сентября.