Село Андреевка, о взятии которого заявил Владимир Зеленский, на данный момент полностью разрушено. Однако нельзя утверждать, что ВСУ взяли контроль над этим населённым пунктом, так как для украинских войск нет возможности закрепиться в данном районе. Об этом заявил начальник разведки дивизии ивановских десантников с позывным "Феникс" в интервью для РИА Новости.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.