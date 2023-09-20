Российский боец рассказал, что ВСУ не смогли захватить Авдеевку, она полностью разрушена

Село Андреевка, о взятии которого заявил Владимир Зеленский, на данный момент полностью разрушено. Однако нельзя утверждать, что ВСУ взяли контроль над этим населённым пунктом, так как для украинских войск нет возможности закрепиться в данном районе. Об этом заявил начальник разведки дивизии ивановских десантников с позывным "Феникс" в интервью для РИА Новости.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"ВСУ могли взять лишь небольшой участок территории протяжённостью 100 метров. Однако они не смогли захватить весь населённый пункт", — пояснил разведчик.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что населённые пункты Клещеевка и Андреевка, расположенные в пригороде Артёмовска, находятся в серой зоне, где украинские войска пытаются установить контроль. Однако ВС РФ поддерживают огневой контроль и препятствуют этим попыткам.