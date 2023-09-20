Азербайджанская армия установила контроль над несколькими единицами военной техники вооружённых формирований Армении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
Как пояснили в ведомстве, захвачены шесть боевых автомобилей "Урал" с миномётными снарядами и четыре миномёта.
По словам руководителя пресс-службы МО Анара Эйвазова, азербайджанские силы взяли эту технику в качестве трофеев.
Во вторник, 19 сентября, Азербайджан начал "антитеррористические учения" на территории Нагорного Карабаха. В Минобороны страны утверждают, что мероприятия носят локальный характер.
Глава Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие для окончания операции в Карабахе. Он предупредил Госдепартамент США, что учения завершатся после сдачи оружия армянскими подразделениями.
В Министерстве иностранных дел Армении осудили Баку за "агрессию" в Нагорном Карабахе.
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