Минобороны Азербайджана: армянская военная техника взята в качестве трофеев

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Азербайджанская армия установила контроль над несколькими единицами военной техники вооружённых формирований Армении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Фото: Openverse

Как пояснили в ведомстве, захвачены шесть боевых автомобилей "Урал" с миномётными снарядами и четыре миномёта.

По словам руководителя пресс-службы МО Анара Эйвазова, азербайджанские силы взяли эту технику в качестве трофеев.

Во вторник, 19 сентября, Азербайджан начал "антитеррористические учения" на территории Нагорного Карабаха. В Минобороны страны утверждают, что мероприятия носят локальный характер.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие для окончания операции в Карабахе. Он предупредил Госдепартамент США, что учения завершатся после сдачи оружия армянскими подразделениями.

В Министерстве иностранных дел Армении осудили Баку за "агрессию" в Нагорном Карабахе.