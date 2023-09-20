Пушилин: российские бойцы закрепились на высотах на севере Клещеевки

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российским военным удалось закрепиться на высотах в северной части населённого пункта Клещеевка. Об этом сообщил врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, боевые действия на этом участке не прекращаются. Он добавил, что Клещеевка почти полностью разрушена.

Кроме того, врио главы ДНР подчеркнул: украинские войска сейчас базируются на юго-западе Клещеевки.

"С северной части, где часть высот, там закрепились Вооружённые силы России", — уточнил Пушилин в эфире "Соловьёв. Live".

Ранее разведчик ВС РФ с позывным "Феникс" заявил, что российские солдаты установили контроль над железной дорогой в районе Клещеевки и закрепились за ней. Он назвал Клещеевку серой зоной, куда "никто не желает соваться".