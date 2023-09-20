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Пушилин: российские бойцы закрепились на высотах на севере Клещеевки

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Силовые структуры

Российским военным удалось закрепиться на высотах в северной части населённого пункта Клещеевка. Об этом сообщил врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Пушилин: российские бойцы закрепились на высотах на севере Клещеевки
Фото: Вадим Савицкий

По его словам, боевые действия на этом участке не прекращаются. Он добавил, что Клещеевка почти полностью разрушена.

Кроме того, врио главы ДНР подчеркнул: украинские войска сейчас базируются на юго-западе Клещеевки.

"С северной части, где часть высот, там закрепились Вооружённые силы России", — уточнил Пушилин в эфире "Соловьёв. Live".

Ранее разведчик ВС РФ с позывным "Феникс" заявил, что российские солдаты установили контроль над железной дорогой в районе Клещеевки и закрепились за ней. Он назвал Клещеевку серой зоной, куда "никто не желает соваться".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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