Российским военным удалось закрепиться на высотах в северной части населённого пункта Клещеевка. Об этом сообщил врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, боевые действия на этом участке не прекращаются. Он добавил, что Клещеевка почти полностью разрушена.
Кроме того, врио главы ДНР подчеркнул: украинские войска сейчас базируются на юго-западе Клещеевки.
"С северной части, где часть высот, там закрепились Вооружённые силы России", — уточнил Пушилин в эфире "Соловьёв. Live".
Ранее разведчик ВС РФ с позывным "Феникс" заявил, что российские солдаты установили контроль над железной дорогой в районе Клещеевки и закрепились за ней. Он назвал Клещеевку серой зоной, куда "никто не желает соваться".
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