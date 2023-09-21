Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МИД: НАТО нагнетает напряжённость, вероятность вооружённого конфликта велика
Александра Пахмутова тихо плакала на похоронах у гроба Николая Добронравова
Депутат Госдумы РФ Картаполов: мобилизованные имеют возможность побывать дома
Число погибших после взрыва газа в жилом доме в Балашихе выросло до семи
Власти Украины сообщают о взрывах в Харькове, Ровно, Львове и Ивано-Франковске
Онколог Гадзиян назвал три продукта, которые вызывают быстрое размножение раковых клеток
Foreign Policy: у армии Украины осталось шесть недель для ведения боёв
Блинкен набросился с обвинениями на Лаврова в зале заседаний Совбеза ООН
Журналист Рёпке: лучший российский дрон "Ланцет" оказался более опасным для ВСУ

Рогов: ударные дроны ВС РФ накрыли штурмовую группу ВСУ у Работино

0:51
Силовые структуры

Российская армия с помощью ударных беспилотников накрыла штурмовиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) на участке Работино — Вербовое (Запорожское направление).

Рогов: ударные дроны ВС РФ накрыли штурмовую группу ВСУ у Работино
Фото: Официальный сайт Минобороны России

По словам руководителя движения "Мы — вместе с Россией" Владимира Рогова, благодаря атаке БПЛА российские войска пресекли попытку прорыва штурмовой группы ВСУ к позициям РФ у Орехова.

В беседе с РИА Новости он также подчеркнул: украинские боевики столкнулись с большими потерями. Как пояснил Рогов, штурмовики ВСУ вынужденно отступили.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении колонны украинской бронетехники, которая двигалась к селу Работино. По его мнению, ВСУ начали "выдыхаться" в этой зоне боевых действий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Врачи назвали пять ошибок человека, пьющего алкоголь

Существует несколько распространенных заблуждений, которые часто принимают за правду.

Медики описали пять типичных черт алкоголика
Из Москвы в Германию вылетел медицинский самолёт
Стало известно о вылете медицинского самолёта из Москвы в Германию
Удар по МиГ-29 ВСУ назван дебютом российского БПЛА "Ланцет". Почему это лучший дрон ВС РФ?
В боях в Нагорном Карабахе убили мэра города Мартуни
Плохие новости для ВСУ: ВС РФ начали применять новые "Ланцеты" и ФАБы Любовь Степушова Православие в Америке: тяжёлый путь становления Сергей Лебедев Доклад Defense Priorities: реальные потери ВСУ "трагически велики" Олег Володин
Армяне остаются гонимым народом. Перспективы нации ужасны
Сто раз пожалела: актриса Дарья Мороз недовольна своей игрой на съемках сериала "Секс. До и после"
Меладзе в новом треке намекнул на разрыв с Брежневой
Меладзе в новом треке намекнул на разрыв с Брежневой
Последние материалы
Число погибших после взрыва газа в жилом доме в Балашихе выросло до семи
Власти Украины сообщают о взрывах в Харькове, Ровно, Львове и Ивано-Франковске
Онколог Гадзиян назвал три продукта, которые вызывают быстрое размножение раковых клеток
Рогов: ударные дроны ВС РФ накрыли штурмовую группу ВСУ у Работино
В ЕС назвали четыре сценария развития конфликта России и Украины
Foreign Policy: у армии Украины осталось шесть недель для ведения боёв
Блинкен набросился с обвинениями на Лаврова в зале заседаний Совбеза ООН
Журналист Рёпке: лучший российский дрон "Ланцет" оказался более опасным для ВСУ
NYT: ВCУ столкнулись с обороной, которой не было в Европе 80 лет
Зеленский: Россия должна выполнить два условия для завершения конфликта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников