Российская армия с помощью ударных беспилотников накрыла штурмовиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) на участке Работино — Вербовое (Запорожское направление).
По словам руководителя движения "Мы — вместе с Россией" Владимира Рогова, благодаря атаке БПЛА российские войска пресекли попытку прорыва штурмовой группы ВСУ к позициям РФ у Орехова.
В беседе с РИА Новости он также подчеркнул: украинские боевики столкнулись с большими потерями. Как пояснил Рогов, штурмовики ВСУ вынужденно отступили.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении колонны украинской бронетехники, которая двигалась к селу Работино. По его мнению, ВСУ начали "выдыхаться" в этой зоне боевых действий.
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