Рогов: ударные дроны ВС РФ накрыли штурмовую группу ВСУ у Работино

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия с помощью ударных беспилотников накрыла штурмовиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) на участке Работино — Вербовое (Запорожское направление).

Фото: Официальный сайт Минобороны России

По словам руководителя движения "Мы — вместе с Россией" Владимира Рогова, благодаря атаке БПЛА российские войска пресекли попытку прорыва штурмовой группы ВСУ к позициям РФ у Орехова.

В беседе с РИА Новости он также подчеркнул: украинские боевики столкнулись с большими потерями. Как пояснил Рогов, штурмовики ВСУ вынужденно отступили.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении колонны украинской бронетехники, которая двигалась к селу Работино. По его мнению, ВСУ начали "выдыхаться" в этой зоне боевых действий.