Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются сформировать две ударные группы для взятия российских войск в полукольцо в Харьковской области. Об этом заявил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, Киев наращивает силы на этом направлении, перебрасывая технику и живую силу.
"Вероятнее всего, замыслом украинского командования является создание ударных групп", — уточнил Марочко в беседе с РИА Новости.
Он считает, что по приказу Киева боевики ВСУ могут попытаться взять в полукольцо российских солдат у населённого пункта Петропавловка. Как пояснил военспец, новые украинские группировки следует рассматривать в качестве угрозы.
Ранее российский разведчик сообщил, что ВС РФ создают препятствия для укрепления обороны ВСУ в районе Купянска. Он заявил о ежедневных ударах российских подразделений по позициям и технике противника.
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