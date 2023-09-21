Марочко: ВСУ готовят ударные группы под Купянском для взятия ВС РФ в полукольцо

Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются сформировать две ударные группы для взятия российских войск в полукольцо в Харьковской области. Об этом заявил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Фото: openverse.org

По его словам, Киев наращивает силы на этом направлении, перебрасывая технику и живую силу.

"Вероятнее всего, замыслом украинского командования является создание ударных групп", — уточнил Марочко в беседе с РИА Новости.

Он считает, что по приказу Киева боевики ВСУ могут попытаться взять в полукольцо российских солдат у населённого пункта Петропавловка. Как пояснил военспец, новые украинские группировки следует рассматривать в качестве угрозы.

Ранее российский разведчик сообщил, что ВС РФ создают препятствия для укрепления обороны ВСУ в районе Купянска. Он заявил о ежедневных ударах российских подразделений по позициям и технике противника.