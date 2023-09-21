Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что сегодня, 21 сентября, ночью было сбито 36 российских ракет из 43-х.
Об этом сообщает Telegram-канал "Милитарист".
Армия РФ, в свою очередь, отрабатывала цели на Украине. Всю ночь взрывы раздавались в Винницкой, Днепропетровской, Харьковской и других областях.
В Киеве и области после удара на территории предприятия и инфраструктурного объекта возник пожар. В Львовской области два удара пришлись по промобъекту, загорелся цех, разрушено здание склада.
В Ровенской области поврежден неназываемый властями "инфраструктурный объект", на котором произошло возгорание от ракеты. Взрывы были слышны и в Хмельницкой области.
В Черкассах ракета попала в гостиницу в центре города. Судя по заявлениям местных властей и сообщениям с мест, там находились иностранные специалисты.
Сейчас спецслужбы пытаются спасать то, что осталось.
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Существует несколько распространенных заблуждений, которые часто принимают за правду.