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Главком ВСУ Залужный сообщил, что сбито 36 российских ракет из 43

1:05
Силовые структуры

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что сегодня, 21 сентября, ночью было сбито 36 российских ракет из 43-х.

Главком ВСУ Залужный сообщил, что сбито 36 российских ракет из 43
Фото: CreativeCommons

Об этом сообщает Telegram-канал "Милитарист".

Армия РФ, в свою очередь, отрабатывала цели на Украине. Всю ночь взрывы раздавались в Винницкой, Днепропетровской, Харьковской и других областях.

В Киеве и области после удара на территории предприятия и инфраструктурного объекта возник пожар. В Львовской области два удара пришлись по промобъекту, загорелся цех, разрушено здание склада.

В Ровенской области поврежден неназываемый властями "инфраструктурный объект", на котором произошло возгорание от ракеты. Взрывы были слышны и в Хмельницкой области.

В Черкассах ракета попала в гостиницу в центре города. Судя по заявлениям местных властей и сообщениям с мест, там находились иностранные специалисты.

Сейчас спецслужбы пытаются спасать то, что осталось.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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