Вооружённые силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки установить контроль над позициями, которых они лишились из-за продвижения российских бойцов в районе Новосёловского.
По словам военного эксперта, подполковника Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко, украинские боевики обстреливают территории кассетными и зажигательными снарядами. Он добавил, что малые группы ВСУ регулярно пытаются "прощупать" российскую оборону.
"На Купянском направлении в районе Новосёловского противник предпринимает активные действия для возвращения ранее утраченных позиций", — подчеркнул военспец в беседе с РИА Новости.
21 сентября Марочко заявил, что Киев перебрасывает под Купянск ударные группы для попытки взять в полукольцо российские войска. Как пояснил эксперт, Украина наращивает силы у Петропавловки в Харьковской области.
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