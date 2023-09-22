На Краснолиманском направлении произошёл инцидент, в ходе которого украинские радикалы и наёмники столкнулись вооружённым конфликтом. Об этом сообщил военный эксперт и подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
События развернулись рядом с населённым пунктом Торское, на берегу реки Жеребец, где наёмники из Польши проводили пикник в честь Дня рождения одного из своих товарищей. Позже к месту событий подъехал пикап с военнослужащими из группировки "Айдар", состоящей из двух человек, что привело к началу словесной перепалки, которая переросла в вооружённый конфликт.
"В результате один "айдаровец" получил смертельное ранение, двое были связаны и увезены поляками в неизвестном направлении", — рассказал Марочко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
После смерти народного артиста РФ Вячеслава Гришечкина неизвестной остаётся судьба его любимого пса. Собака одна находится в квартире актёра.