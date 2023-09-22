Марочко: на Краснолиманском направлении произошла перестрелка между украинскими военными

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Краснолиманском направлении произошёл инцидент, в ходе которого украинские радикалы и наёмники столкнулись вооружённым конфликтом. Об этом сообщил военный эксперт и подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

События развернулись рядом с населённым пунктом Торское, на берегу реки Жеребец, где наёмники из Польши проводили пикник в честь Дня рождения одного из своих товарищей. Позже к месту событий подъехал пикап с военнослужащими из группировки "Айдар", состоящей из двух человек, что привело к началу словесной перепалки, которая переросла в вооружённый конфликт.

"В результате один "айдаровец" получил смертельное ранение, двое были связаны и увезены поляками в неизвестном направлении", — рассказал Марочко.