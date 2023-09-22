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Эксперты "РГ" полагают, что беспилотникам не хватает автономности и "мозгов"

1:20
Силовые структуры

Отечественные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) можно усовершенствовать, сделав их более автономными. Об этом заявили эксперты, опрошенные "Российской газетой".

Эксперты "РГ" полагают, что беспилотникам не хватает автономности и "мозгов"
Фото: Официальный сайт Минобороны России

По словам руководителя центра развития технологических конкурсов НТИ Up Great Юрия Молодых, некоторым дронам также не хватает "мозгов", поэтому профильные специалисты занимаются вопросом установки искусственного интеллекта (ИИ) на такие аппараты. Благодаря ИИ дроны не будут сбиваться с маршрутов.

Как пояснил эксперт, большая автономность необходима беспилотникам, чтобы подниматься в воздух и эффективно преодолевать заданные расстояния.

Он добавил, что сейчас в России активно развивается производство БПЛА. Вскоре их количество достигнет сотен тысяч, а через некоторое время — миллионных показатей, уточнил Молодых.

Специалист убеждён: "умные" дроны будут применяться не только в боевых целях, но и для выполнения других заданий, например, поиска людей.

Директор по проектной деятельности НТИ АНО "Платформа НТИ" Александр Мальков подтвердил, что беспилотная отрасль только начинает развиваться в РФ. Как напомнил эксперт, в России создали национальный проект для поддержки этой сферы.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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