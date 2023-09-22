В Черкассах число погибших наёмников выросло до 72, ещё 10 человек пропали без вести

Накануне, 22 сентября, в Черкассах российская армия нанесла удар по гостинице, где размещались иностранные наёмники ВСУ.

Фото: скриншот из видео очевидцев

И если вчера заявлялось о нескольких жертвах, то сегодня появилась информация, что масштаб повреждений отеля катастрофичен для Киева.

Как сообщил Telegram-канал "Милитарист", количество погибших наёмников украинской армии возросло до 72 человек, еще десять числятся пропавшими без вести.

Ранее эксперт Яков Кедми предположил, что у России скоро появится гравитационное оружие.