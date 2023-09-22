Рогов: ВСУ перебрасывают резервы под Работино, готовясь к новому наступлению

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев начал переброску стратегических резервов на Ореховский участок под населённый пункт Работино. Вооружённые силы Украины (ВСУ) накапливают ресурсы для новой волны контрнаступления.

Фото: openverse.org

По словам главы движения "Мы — вместе с Россией" Владимира Рогова, армия Украины будет пытаться вклиниться в первую оборонительную линию ВС РФ для дальнейшего прорыва в район Токмака.

Он добавил, что Киев бросает "колоссальные силы" на узкий участок линии соприкосновения Работино — Вербовое.

"Они копят силы для третьей волны наступления", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.

При этом глава движения отметил, что российские артиллеристы продолжат вести огонь по местам дислокации ВСУ.

Ранее врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий спрогнозировал начало новой волны контрнаступления Украины в регионе уже в сентябре. По его мнению, ВСУ будут пытаться выйти на более выгодные позиции.