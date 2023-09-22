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Рогов: ВСУ перебрасывают резервы под Работино, готовясь к новому наступлению

1:04
Силовые структуры

Киев начал переброску стратегических резервов на Ореховский участок под населённый пункт Работино. Вооружённые силы Украины (ВСУ) накапливают ресурсы для новой волны контрнаступления.

Рогов: ВСУ перебрасывают резервы под Работино, готовясь к новому наступлению
Фото: openverse.org

По словам главы движения "Мы — вместе с Россией" Владимира Рогова, армия Украины будет пытаться вклиниться в первую оборонительную линию ВС РФ для дальнейшего прорыва в район Токмака.

Он добавил, что Киев бросает "колоссальные силы" на узкий участок линии соприкосновения Работино — Вербовое.

"Они копят силы для третьей волны наступления", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.

При этом глава движения отметил, что российские артиллеристы продолжат вести огонь по местам дислокации ВСУ.

Ранее врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий спрогнозировал начало новой волны контрнаступления Украины в регионе уже в сентябре. По его мнению, ВСУ будут пытаться выйти на более выгодные позиции.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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