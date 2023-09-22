Гурулёв не сомневается в скором начале наступления ВС РФ: "Как это будет — увидим"

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Для победы армии РФ надо идти в наступление. И скоро для него будут предпосылки.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Об этом заявил депутат ГД РФ, член комитета ГД по обороне, генерал Андрей Гурулёв.

"Контрнаступление провалилось. Эти три сарая, которыми овладели украинцы, они откровенно ничего не значат. Скорее всего, ВСУ будут пытаться в любом варианте продвинуться хотя бы на Запорожском направлении", — в эфире НТС сказал эксперт.

Но ресурсы людские у них хоть и ограничены, но говорить, что пришло время "последнего украинца" рано.

А оборона России — это вынужденный вид боя, и победа достигается наступлением. Но торопить события не надо, тем более, что это наступление будет рано или поздно. И только наступлением мы достигнем победы.

"Как это будет — увидим. Я думаю, что в ближайшее время что-то будет появляться. Сказать, что это будет всё быстро — слишком навязчиво. Тем не менее, увидите, что успехи будут, они явно намечаются", — подытожил Гурулёв.