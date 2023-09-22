Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гузеева призналась, что её нельзя оставлять одну на съёмках
Симоньян предложила объявить ультиматум НАТО после удара по Севастополю
Патологоанатом Эдигер: крионическая заморозка людей — способ отъёма денег у населения
Ортопед рассказала, почему опасно хрустеть шеей
Натовские F-35 совершили посадку на шоссе в двухстах километрах от границы с Россией
Гурулёв не сомневается в скором начале наступления ВС РФ: "Как это будет — увидим"
Крупную утечку метана обнаружили в Балтийском море
RT выяснил, кто был вторым погибшим из-за предателя Кузьминова военным
Врач Мелехин: Из-за ежедневной езды на машине может образоваться грыжа

Клинцевич рассказал, чем опасны ракеты ATACMS, которые ВС Украины

Силовые структуры

Президент США изменил своё решение и решил поставить Украине небольшую партию ракет ATACMS, хотя ранее отказывался от этой идеи. Точные сроки передачи оружия неизвестны. Военный аналитик, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич объяснил, что ATACMS не сможет переломить ход военных действий. В беседе с "МК" он отметил, что украинцы уже используют более мощные ракеты, такие как Storm Shadow.

Клинцевич рассказал, чем опасны ракеты ATACMS, которые ВС Украины
Фото: Openverse

Он также сообщил, что ATACMS обладают преимуществами.

"Это ракетно-оперативно-тактической орудие, поэтому пускать его будут с земли на высокомобильных установках HIMARS. Они быстрые и их можно спрятать в любом коровнике, в отличие от крылатых ракет, которые пускают с самолётов, и мы их быстро засекаем", — объяснил Клинцевич.

Эксперт предупредил, что Украина может использовать кассетные боеприпасы для массированных ударов по мирным городам и слабым системам ПВО. Он также отметил, что эти ракеты запускаются с высокомобильных установок, их легко спрятать, что делает их менее уязвимыми для обнаружения. Кроме того, Клинцевич предупредил о возможности обмана системы ПВО и совершения "шантажных" атак.

"Эти ракеты могут быть носителями тактического ядерного оружия. Боевая часть "Блока-2", например, унифицирована под размещение боезаряда стратегических ядерных ракет. Таким образом, США пошли по пути эскалации конфликта. Но я уверен, что российское руководство найдёт возможность среагировать", — сказал Клинцевич.

Одной из важной особенностью ATACMS является их способность набирать высокую скорость на финальном этапе полёта, что позволяет успешно атаковать защищённые объекты, включая командные пункты и другие заглубленные объекты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Пресс-конференция Зеленского и Байдена обернулась скандалом

В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.

На встрече Зеленского с Байденом случился скандал
Собака Вячеслава Гришечкина осталась одна в квартире после смерти актёра
После смерти актёра Гришечкина остаётся неизвестной судьба его собаки
Стали известны имена артистов, присоединившихся к ВСУ в ходе СВО
На почерневшую от горя Пахмутову в платочке больно смотреть у гроба Добронравова
Левенштерн о Бородинском сражении: русские его не проиграли Сергей Лебедев "Капитуляция" Карабаха: Армении и Азербайджану пора начать торговать Андрей Николаев Российские миротворцы убиты в Карабахе. Москва снова промолчит? Любовь Степушова
Названы три продукта, вызывающие стремительный рост рака
Толкалина показала обнаженное фото из Венеции
Кто убил российских миротворцев в Карабахе и накажут ли их
Кто убил российских миротворцев в Карабахе и накажут ли их
Последние материалы
Патологоанатом Эдигер: крионическая заморозка людей — способ отъёма денег у населения
Ортопед рассказала, почему опасно хрустеть шеей
Натовские F-35 совершили посадку на шоссе в двухстах километрах от границы с Россией
Гурулёв не сомневается в скором начале наступления ВС РФ: "Как это будет — увидим"
Крупную утечку метана обнаружили в Балтийском море
RT выяснил, кто был вторым погибшим из-за предателя Кузьминова военным
Украине предположительно попало оружие с ядовитым асбестом. Насколько это опасно?
Врач Мелехин: Из-за ежедневной езды на машине может образоваться грыжа
Bloomberg: этот шаг России станет встряской для всего мира
Прекрасно горят: уникальные кадры уничтожения танков Leopard на Сватово
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников