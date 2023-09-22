Президент США изменил своё решение и решил поставить Украине небольшую партию ракет ATACMS, хотя ранее отказывался от этой идеи. Точные сроки передачи оружия неизвестны. Военный аналитик, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич объяснил, что ATACMS не сможет переломить ход военных действий. В беседе с "МК" он отметил, что украинцы уже используют более мощные ракеты, такие как Storm Shadow.
Он также сообщил, что ATACMS обладают преимуществами.
"Это ракетно-оперативно-тактической орудие, поэтому пускать его будут с земли на высокомобильных установках HIMARS. Они быстрые и их можно спрятать в любом коровнике, в отличие от крылатых ракет, которые пускают с самолётов, и мы их быстро засекаем", — объяснил Клинцевич.
Эксперт предупредил, что Украина может использовать кассетные боеприпасы для массированных ударов по мирным городам и слабым системам ПВО. Он также отметил, что эти ракеты запускаются с высокомобильных установок, их легко спрятать, что делает их менее уязвимыми для обнаружения. Кроме того, Клинцевич предупредил о возможности обмана системы ПВО и совершения "шантажных" атак.
"Эти ракеты могут быть носителями тактического ядерного оружия. Боевая часть "Блока-2", например, унифицирована под размещение боезаряда стратегических ядерных ракет. Таким образом, США пошли по пути эскалации конфликта. Но я уверен, что российское руководство найдёт возможность среагировать", — сказал Клинцевич.
Одной из важной особенностью ATACMS является их способность набирать высокую скорость на финальном этапе полёта, что позволяет успешно атаковать защищённые объекты, включая командные пункты и другие заглубленные объекты.
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