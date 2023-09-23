Сладков: "По Вербовому — враньё, был накат, противника сожгли, как в печке"

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

То, что населённый пункт Вербовое занято националистами ВСУ — враньё. Российские Вооружённые силы посёлок удерживают прочно.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Александр Сладков, отметив, что ВС РФ отразили все атаки бандеровцев.

"Ребята, по Вербовому — враньё. Наши держат плотно. Отвечаю. Был накат, противника сожгли, как в печке. Всё четко", — в частности, отмечает военный корреспондент.

Ранее сообщалось, что на стыке Запорожья и ДНР русский десант накрыл прячущихся в руинах боевиков ВСУ.