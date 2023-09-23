То, что населённый пункт Вербовое занято националистами ВСУ — враньё. Российские Вооружённые силы посёлок удерживают прочно.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Александр Сладков, отметив, что ВС РФ отразили все атаки бандеровцев.
"Ребята, по Вербовому — враньё. Наши держат плотно. Отвечаю. Был накат, противника сожгли, как в печке. Всё четко", — в частности, отмечает военный корреспондент.
Ранее сообщалось, что на стыке Запорожья и ДНР русский десант накрыл прячущихся в руинах боевиков ВСУ.
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