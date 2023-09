Все позиции в Запорожской области по-прежнему удерживаются российскими военными, никакого прорыва обороны ВС РФ на этом участке не было. Об этом заявил глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.