Рогов: никакого прорыва в Запорожской области, о котором заявили ВСУ, не было

Все позиции в Запорожской области по-прежнему удерживаются российскими военными, никакого прорыва обороны ВС РФ на этом участке не было. Об этом заявил глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Политик заверил, что слухи о прорыве — это не более чем фейк украинской стороны.

"Ни о каком прорыве речи не идет. Все это фейк и плод больного воображения украинских пропагандистов. Наши ребята удерживают все свои позиции", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Ранее командующий южной оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" ВСУ Александр Тарнавский сообщил о прорыве российской обороны в Запорожской области в районе села Вербовое.

Рогов подчеркнул, что во всех своих попытках прорваться на Ореховском направлении ВСУ терпят неудачи на фоне гигантских потерь. Политик добавил, что у Вербового действительно была попытка штурма со стороны украинских военных, однако в результате атаковавшие было "просто уничтожены".