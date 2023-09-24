The Spectator: поведение Зеленского может оттолкнуть союзников от Украины

1:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины, Владимир Зеленский, оказался в сложной ситуации, которая может привести к потере поддержки его страны, сообщает Газета.Ru.

В статье говорится, что недавний конфликт между Украиной и Польшей, связанный с поставками зерна и рассмотрением Украиной иска против Польши в Всемирной торговой организации (ВТО), возник в неподходящее время. Польша заявила о своем намерении прекратить поставки вооружений в Украину, сосредотачиваясь вместо этого на укреплении своих оборонных возможностей. Эти действия ключевого союзника вызвали серьезные опасения.

Автор статьи, Сергей Радченко, профессор Центра Киссинджера Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне, отмечает, что заявления Зеленского о том, что Украина стала жертвой, помогли ему завоевать сердца и умы на Западе, однако возникает предположение, что другая сторона должна также проявить благодарность. В то время как судебное преследование одного из союзников по ВТО не соответствует этой картине.

Радченко утверждает, что Зеленский пытался представить Украину как отважного спасителя Европы, Запада и всего мира от России, и поэтому именно Запад должен быть благодарен Украине, а не наоборот.

"Этот нарратив помогает Зеленскому внутри страны. Но существует риск стать слишком высокомерным и гордым, что вызывает раздражение у союзников, которые могут быть искренне преданы Украине, но недовольны тем, что Киев приходится им наставлять." — считает Радченко.

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