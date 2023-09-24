Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Военкор сообщил об освобождении ВС РФ Орехово-Васильевки под Артёмовском
Разведчик: ВСУ пытались эвакуировать подбитые танки Leopard на Купянском направлении
Экс-разведчик ВС США Риттер: удар по штабу ЧФ в Крыму помогла нанести НАТО
Дети на Украине уже стали играть в "военкомов", пакующих "пушечное мясо"
Калифорнийские учёные научили WI-FI видеть сквозь стены
В Смоленске мошенники обманули пенсионерку на 700 тысяч рублей
В Германии ответили на сообщения о гибели на Украине немецкого танкового экипажа
MWM: на Западе назвали передачу танков Abrams Украине провальной идеей
Эксперт рассказал, как повышение ключевой ставки ЦБ Турции повлияет на туристов

Военные РФ рассказали подробности уничтожения двух танков Leopard ВСУ под Купянском

Силовые структуры

Разведчик 1-й гвардейской танковой армии рассказал подробности уничтожения двух немецких танков Leopard ВСУ в районе Стельмаховки (ЛНР) на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Военные РФ рассказали подробности уничтожения двух танков Leopard ВСУ под Купянском
Фото: https://t.me/yurasumy/9175

По словам российского военного, танки уничтожили бойцы Западной группировки войск.

Противник на иностранной технике выдвинулся на огневые позиции ночью, планирую нанести огневое поражение. Как только они заняли рубежи для этого, военные России тут же открыли огонь артиллерии, отметил собеседник агентства.

Сначала был поражён первый танк выведением из строя гусеницы. Вторая боевая машина в это время попыталась скрыться с позиции, но застряла.

Понимая опасность, экипажи покинули танки и убежали.

"Всё-таки это не очень хорошая техника для ведения боевых действий непосредственно в этой местности", — заключил разведчик.

Ранее сообщалось, что украинские военные ночью предприняли попытку эвакуировать подбитую технику, подогнав еще один Leopard и советский танк, но российские бойцы не дали им этого сделать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
ВС России уничтожили танк Leopard с немецким экипажем

Российские разведчики уничтожили украинский танк Leopard с полностью немецким экипажем, который состоял из военнослужащих армии Германии.

Разведчики ВС РФ уничтожили танк Leopard с экипажем из военных Германии
Врачи из РФ рассказали, какой пульс считается нормальным у детей и взрослых
Какой пульс считается нормальным: норма пульса по возрастам
Билан не узнал Данила Плужникова в шоу "Голос. Уже не дети"
Анатолий Васильев объяснил свой уход из "Сватов"
Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий Виктор Пахомов Левенштерн о Бородинском сражении: русские его не проиграли Сергей Лебедев "Капитуляция" Карабаха: Армении и Азербайджану пора начать торговать Андрей Николаев
Обвиняемый в убийстве свердловской полицейской следил за её сестрой
Сексолог рассказала об оптимальной продолжительности секса
Стало известно, куда пропали Никита Михалков и его передача "Бесогон ТВ"
Стало известно, куда пропали Никита Михалков и его передача "Бесогон ТВ"
Последние материалы
Калифорнийские учёные научили WI-FI видеть сквозь стены
В Смоленске мошенники обманули пенсионерку на 700 тысяч рублей
В Германии ответили на сообщения о гибели на Украине немецкого танкового экипажа
MWM: на Западе назвали передачу танков Abrams Украине провальной идеей
Эксперт рассказал, как повышение ключевой ставки ЦБ Турции повлияет на туристов
Роспотребнадзор опубликовал основные симптомы штамма COVID-19 "Пирола"
Педиатр рассказала, как вести себя родителям, если ребёнок отравился ядовитыми ягодами
Тур Владимира Зеленского по США закончился скандалом
Politico: Зеленский сделал попытку задобрить разозлившихся на него поляков
В Мексике спасатели испугались ожившего "трупа" немецкой туристки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников