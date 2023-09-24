Военные РФ рассказали подробности уничтожения двух танков Leopard ВСУ под Купянском

Разведчик 1-й гвардейской танковой армии рассказал подробности уничтожения двух немецких танков Leopard ВСУ в районе Стельмаховки (ЛНР) на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам российского военного, танки уничтожили бойцы Западной группировки войск.

Противник на иностранной технике выдвинулся на огневые позиции ночью, планирую нанести огневое поражение. Как только они заняли рубежи для этого, военные России тут же открыли огонь артиллерии, отметил собеседник агентства.

Сначала был поражён первый танк выведением из строя гусеницы. Вторая боевая машина в это время попыталась скрыться с позиции, но застряла.

Понимая опасность, экипажи покинули танки и убежали.

"Всё-таки это не очень хорошая техника для ведения боевых действий непосредственно в этой местности", — заключил разведчик.

Ранее сообщалось, что украинские военные ночью предприняли попытку эвакуировать подбитую технику, подогнав еще один Leopard и советский танк, но российские бойцы не дали им этого сделать.