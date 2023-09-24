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Появилось видео, как ВКС России наносят удар по украинскому эшелону с бронетехникой

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Силовые структуры

Появились кадры, как Воздушно-космические войска РФ наносят удар по эшелону ВСУ с бронетехникой.

Появилось видео, как ВКС России наносят удар по украинскому эшелону с бронетехникой
Фото: Openverse

Авиационная бомба непосредственно в состав не попала, но уничтожен тяговый локомотив, а большинство военной техники посечено осколками.

"На ближайшее время состав станет пробкой, которая будет мешать гонять новые эшелоны по этой ветке", — сообщает портал The_Wrong_Side

По альтернативной информации, это была не авиабомба, а прилёт ракеты российской системы залпового огня "Торнадо".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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