Появилось видео, как ВКС России наносят удар по украинскому эшелону с бронетехникой

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Появились кадры, как Воздушно-космические войска РФ наносят удар по эшелону ВСУ с бронетехникой.

Фото: Openverse

Авиационная бомба непосредственно в состав не попала, но уничтожен тяговый локомотив, а большинство военной техники посечено осколками.

"На ближайшее время состав станет пробкой, которая будет мешать гонять новые эшелоны по этой ветке", — сообщает портал The_Wrong_Side

По альтернативной информации, это была не авиабомба, а прилёт ракеты российской системы залпового огня "Торнадо".