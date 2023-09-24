Появились кадры, как Воздушно-космические войска РФ наносят удар по эшелону ВСУ с бронетехникой.
Авиационная бомба непосредственно в состав не попала, но уничтожен тяговый локомотив, а большинство военной техники посечено осколками.
"На ближайшее время состав станет пробкой, которая будет мешать гонять новые эшелоны по этой ветке", — сообщает портал The_Wrong_Side
По альтернативной информации, это была не авиабомба, а прилёт ракеты российской системы залпового огня "Торнадо".
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