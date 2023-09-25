Sky News: ракеты ATACMS могут оказаться на чёрном рынке после поставок на Украину

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон готовится к передаче оперативно-тактических ракет ATACMS Киеву. Однако эти системы в конечном итоге могут попасть на чёрный рынок, сообщает Sky News, ссылаясь на отставного вице-маршала ВВС Британии Шона Белла.

Фото: openverse.org

По его словам, с помощью новых ракет ВСУ способны наносить удары по российским территориям, что чревато эскалацией. Он также подчеркнул: власти США намерены получить гарантии от Украины, чтобы ATACMS не использовались для атак на РФ.

"Каждый раз, когда оружие передаётся Украине, есть шанс, что какая-то часть окажется на чёрном рынке", — отметил Белл.

Ранее военный эксперт Андрей Клинцевич заявил о способности средств ПВО России уничтожать дальнобойные ракеты ATACMS. Он считает, что это оружие представляет собой "плохенький" аналог "Искандеров".