Вашингтон готовится к передаче оперативно-тактических ракет ATACMS Киеву. Однако эти системы в конечном итоге могут попасть на чёрный рынок, сообщает Sky News, ссылаясь на отставного вице-маршала ВВС Британии Шона Белла.
По его словам, с помощью новых ракет ВСУ способны наносить удары по российским территориям, что чревато эскалацией. Он также подчеркнул: власти США намерены получить гарантии от Украины, чтобы ATACMS не использовались для атак на РФ.
"Каждый раз, когда оружие передаётся Украине, есть шанс, что какая-то часть окажется на чёрном рынке", — отметил Белл.
Ранее военный эксперт Андрей Клинцевич заявил о способности средств ПВО России уничтожать дальнобойные ракеты ATACMS. Он считает, что это оружие представляет собой "плохенький" аналог "Искандеров".
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