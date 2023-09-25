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Исчезающий "Интернациональный легион": куда подевались все наёмники ВСУ

1:40
Силовые структуры

В 2022 году для помощи ВСУ был создан "Интернациональный легион". В Интернете сразу появились видеоролики из различных участков боевых столкновений от десятков зарубежных солдат.

Исчезающий "Интернациональный легион": куда подевались все наёмники ВСУ
Фото: telegra.ph

Но почему сегодня таких кадров уже не найти?

По информации, всего в зоне боевых действий официально принимали участие более 12 тысяч иностранцев. Сегодня на фронтах осталось 1,8 тыс. наёмников. Такое резкое сокращение не только от потерь, многое здесь сыграло то, что огромное количество солдат просто разочаровалось в киевском режиме.

За время спецоперации уничтожено более 5,5 тыс. наёмников из "Интернационального легиона". Более 4,5 иностранных боевиков покинули ВСУ и вернулись домой. Самое большое количество в составе легиона было грузин и поляков.

Однако и немалое количество британцев, американцев и австралийцев тоже не удивляет, именно солдаты этих частных военных компаний (ЧВК) выполняют самую грязную работу за границей, выступая прикрытием для регулярной армии.

Однако столкнувшись с русскими солдатами, и побывав в роли "пушечного мяса", многие боевики наотрез отказываются воевать за ВСУ. Сегодня оставшиеся там наёмники, это или самые ярые русофобы, или специалисты, которые выполняют особые задачи, к примеру, управление высокотехнологичным оружием или тренировка боевиков ВСУ, пишет Telegram-канал "Рыбарь".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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