В 2022 году для помощи ВСУ был создан "Интернациональный легион". В Интернете сразу появились видеоролики из различных участков боевых столкновений от десятков зарубежных солдат.
Но почему сегодня таких кадров уже не найти?
По информации, всего в зоне боевых действий официально принимали участие более 12 тысяч иностранцев. Сегодня на фронтах осталось 1,8 тыс. наёмников. Такое резкое сокращение не только от потерь, многое здесь сыграло то, что огромное количество солдат просто разочаровалось в киевском режиме.
За время спецоперации уничтожено более 5,5 тыс. наёмников из "Интернационального легиона". Более 4,5 иностранных боевиков покинули ВСУ и вернулись домой. Самое большое количество в составе легиона было грузин и поляков.
Однако и немалое количество британцев, американцев и австралийцев тоже не удивляет, именно солдаты этих частных военных компаний (ЧВК) выполняют самую грязную работу за границей, выступая прикрытием для регулярной армии.
Однако столкнувшись с русскими солдатами, и побывав в роли "пушечного мяса", многие боевики наотрез отказываются воевать за ВСУ. Сегодня оставшиеся там наёмники, это или самые ярые русофобы, или специалисты, которые выполняют особые задачи, к примеру, управление высокотехнологичным оружием или тренировка боевиков ВСУ, пишет Telegram-канал "Рыбарь".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Российский актёр Анатолий Васильев прокомментировал свой уход из популярного сериала "Сваты", где он играл в первых четырёх сезонах дедушку Юру.