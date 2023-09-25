"Царьград": "Вагнер" вернулся на спецоперацию — Киев в панике

Россияне весьма болезненно отреагировали на исчезновение частной военной компании "Вагнер" из информполя.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Оно и понятно, примириться с окончанием славного боевого пути знаменитых "музыкантов" было трудно. Но сейчас приходят оптимистичные новости.

"Группы ЧВК "Вагнер" в настоящий момент прибыли в зону боевых действий в Херсонской области. Штурмовые отряды соединения распределяются по секторам. Подробности пока неизвестны — информация под грифом "Секретно", — сообщил военкор Юрий Котенок.

Ряд Telegram-каналов утверждает, что пока между ЧВК и Vинистерством обороны соглашения устные, и документjd, которые как-то регламентируют их, ещё нет. Но депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявил, что он вместе с инициативной группой внёс на рассмотрение ГД пакет проектов закона, который позволяет Росгвардии иметь свои добровольческие военные формирования, пишет "Царьград".

Украинская пресса уже с тревогой подтвердила возвращение "оркестра". Пленные боевики ВСУ и вовсе рассказывают, что когда солдаты армии Украины слышат слово "Вагнер", у них начинается паника.

Первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики Андрей Пинчук сказал, что помимо Африки, эти люди найдут себе применение, а вариантов здесь не очень много. Поэтому, народ очень надеется, что скоро услышит об успешных действиях ЧВК на Украине, подытожил телеканал.