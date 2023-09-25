Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Французский политик Филиппо назвал позором открытое восхваление Зеленским нацистов в Канаде
FE: Учёные из Сингапура выявили способ превратить тараканов в киборгов
Российские ученые открыли новый механизм в борьбе с болезнью Альцгеймера
NYT: первую партию американских танков Abrams доставили на Украину
В Екатеринбурге водитель кроссовера поехал на толпу
Канцелярия польского президента: Варшава переживёт, если Киев не хочет с ней дружить
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский потеряет власть в случае выборов на Украине
МВД РФ объявило в розыск руководство МУС, выдавшего ордер на арест Путина
Онкологи в Удмуртии спасли пожилого пациента от рака, сделав уникальную операцию

Марков назвал самым главным успехом ВСУ атаки на Крым

Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал, в чём преуспели ВСУ.

Марков назвал самым главным успехом ВСУ атаки на Крым
Фото: Соцсети

Марков считает, что самый главный успех ВСУ заключается в том, что украинская армия нанесла ракетный удар по главному штабу Черноморского флота России в Севастополе, где случился масштабный пожар и погибли офицеры.

"Успехом ВСУ можно считать вообще нарастание ударов по Севастополю", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он назвал атаку БПЛА на Крым самым массированным с начала спецоперации на Украине ударом по полуострову. 

Марков задался вопросом, принесут ли эти атаки стратегический результат. 

Ранее Сергей Марков рассказал о небольших успехах ВСУ на фронте.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Российский офицер попал под суд из-за болезни

Мобилизованного бойца обвинили в дезертирстве, однако боец объяснил произошедшее.

Российский офицер из Екатеринбурга отрицает вину в дезертирстве
Стало известно, куда пропал режиссёр Никита Михалков: покинул Москву
Стало известно, куда пропали Никита Михалков и его передача "Бесогон ТВ"
Анатолий Васильев объяснил свой уход из "Сватов"
Сексолог рассказала об оптимальной продолжительности секса
Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий Виктор Пахомов Левенштерн о Бородинском сражении: русские его не проиграли Сергей Лебедев "Капитуляция" Карабаха: Армении и Азербайджану пора начать торговать Андрей Николаев
В Германии опровергли гибель танкового экипажа бундесвера в зоне СВО
Обвиняемый в убийстве свердловской полицейской следил за её сестрой
Экс-чиновник КНР: "Даже население Китая целиком не заполнит все пустующие квартиры"
Экс-чиновник КНР: "Даже население Китая целиком не заполнит все пустующие квартиры"
Последние материалы
В Екатеринбурге водитель кроссовера поехал на толпу
Канцелярия польского президента: Варшава переживёт, если Киев не хочет с ней дружить
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский потеряет власть в случае выборов на Украине
МВД РФ объявило в розыск руководство МУС, выдавшего ордер на арест Путина
Онкологи в Удмуртии спасли пожилого пациента от рака, сделав уникальную операцию
Завершено расследование дела об изнасиловании девочек в отеле Петрозаводска
Forbes: Украине передали танки Challenger 2 без дополнительной передней брони
Мама Ксении Собчак ответила на запрет Совфеда посещать недружественные страны
Иван Грозный, управдом Бунша, Жорж Милославский: путешествие в булгаковскую Москву
Певица Mia Boyka опубликовала ответ отца на критику Виктора Дробыша в её адрес
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников