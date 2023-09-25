Политолог Сергей Марков рассказал, в чём преуспели ВСУ.
Марков считает, что самый главный успех ВСУ заключается в том, что украинская армия нанесла ракетный удар по главному штабу Черноморского флота России в Севастополе, где случился масштабный пожар и погибли офицеры.
"Успехом ВСУ можно считать вообще нарастание ударов по Севастополю", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Он назвал атаку БПЛА на Крым самым массированным с начала спецоперации на Украине ударом по полуострову.
Марков задался вопросом, принесут ли эти атаки стратегический результат.
Ранее Сергей Марков рассказал о небольших успехах ВСУ на фронте.
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