Марков назвал самым главным успехом ВСУ атаки на Крым

Политолог Сергей Марков рассказал, в чём преуспели ВСУ.

Фото: Соцсети

Марков считает, что самый главный успех ВСУ заключается в том, что украинская армия нанесла ракетный удар по главному штабу Черноморского флота России в Севастополе, где случился масштабный пожар и погибли офицеры.

"Успехом ВСУ можно считать вообще нарастание ударов по Севастополю", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он назвал атаку БПЛА на Крым самым массированным с начала спецоперации на Украине ударом по полуострову.

Марков задался вопросом, принесут ли эти атаки стратегический результат.

Ранее Сергей Марков рассказал о небольших успехах ВСУ на фронте.