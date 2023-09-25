Политолог Сергей Марков отреагировал на сообщение о гибели командующего Черноморского флота во время удара ВСУ по штабу в Севастополе.
Марков обратил внимание на то, что новость о смерти командующего Черноморского флота опубликовали только украинские источники, которым, по его словам, нельзя верить.
"Наша информационная система пока молчит и толкает миллионы наших людей в объятия враждебных России информсетей", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Он выразил надежду на то, чо российская система будет рабоотать быстрее, так как общество ожидает информации об участи командующего Черноморским флотом России.
Ранее Сергей Марков назвал главным успехом ВСУ ракетный удар по главному штабу Черноморского флота России в Севастополе.
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