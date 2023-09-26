Уже сообщалось, что штурмовики частной военной компании "Вагнер" возвращаются в зону спецоперации.
Разные источники сообщают, что "музыканты" уже прибыли в Херсонскую область под эгидой Росгвардии, которой разрешат иметь собственные добровольческие военные формирования.
Но в каком качестве "оркестр" возвращается в зону боевых действий?
"Думаю, что когда речь идёт о "Вагнере", то имеются в виду те бойцы, которые подписали контракт с министерством обороны и теперь подчиняются ведомству. Те вагнеровцы, которые не подписали контракт, скорее всего, останутся на территории Белоруссии", — цитирует "Царьград" военного эксперта Константина Сивкова.
Аналитик подчёркивает, что это лишь его предположения, поскольку он не находится в зоне СВО и достоверной информации о местоположении "Вагнера" не имеет. Поэтому это лишь его предположения.
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