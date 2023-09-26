"Царьград": в каком качестве возвращается в зону спецоперации ЧВК "Вагнер"

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Уже сообщалось, что штурмовики частной военной компании "Вагнер" возвращаются в зону спецоперации.

Фото: lv.sputniknews.ru

Разные источники сообщают, что "музыканты" уже прибыли в Херсонскую область под эгидой Росгвардии, которой разрешат иметь собственные добровольческие военные формирования.

Но в каком качестве "оркестр" возвращается в зону боевых действий?

"Думаю, что когда речь идёт о "Вагнере", то имеются в виду те бойцы, которые подписали контракт с министерством обороны и теперь подчиняются ведомству. Те вагнеровцы, которые не подписали контракт, скорее всего, останутся на территории Белоруссии", — цитирует "Царьград" военного эксперта Константина Сивкова.

Аналитик подчёркивает, что это лишь его предположения, поскольку он не находится в зоне СВО и достоверной информации о местоположении "Вагнера" не имеет. Поэтому это лишь его предположения.