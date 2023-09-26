Глава ОВА Ким: ракетный удар нанесён по Николаеву, повреждён объект инфраструктуры

На одном из инфраструктурных объектов Николаева зафиксированы повреждения в результате взрывов, прогремевших вечером 25 сентября.

Фото: openverse

Об этом заявил руководитель военной администрации Николаевской области Виталий Ким. По его словам, город подвергся ракетному удару.

"Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города", — подчеркнул Ким в Telegram.

При этом он не раскрыл, какой именно объект был поражён. Как пояснили в администрации, подробности случившегося устанавливаются.

Ранее взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области и под Одессой. В Измаильском районе Одесской области повреждена припортовая инфраструктура, сообщили в администрации региона.