На одном из инфраструктурных объектов Николаева зафиксированы повреждения в результате взрывов, прогремевших вечером 25 сентября.
Об этом заявил руководитель военной администрации Николаевской области Виталий Ким. По его словам, город подвергся ракетному удару.
"Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города", — подчеркнул Ким в Telegram.
При этом он не раскрыл, какой именно объект был поражён. Как пояснили в администрации, подробности случившегося устанавливаются.
Ранее взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области и под Одессой. В Измаильском районе Одесской области повреждена припортовая инфраструктура, сообщили в администрации региона.
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