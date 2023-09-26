Вашингтон требует, чтобы Россия прекратила разработку новейшего оружия — "Алабуги", способного обнулить военный потенциал всего западного альянса.
Понять чиновников НАТО можно, это действительно уникальный проект, и о нём на Западе знают очень немного, отсюда и сильные переживания по данному поводу.
Российская разработка держится в секрете, а опасение военного блока по поводу "Алабуги" основываются на данных разведки США. Именно так заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.
Генсек утверждает, что в руки Штатов попали теххарактеристики оружия, из которых следует, что "Алабуга" — это ракета с электромагнитным взрывогенератором, способным полностью заблокировать работу любых систем, работающих на электроэнергии, на заданном участке.
Проще говоря, это неуязвимая ракета. Военные эксперты западных СМИ утверждают, что у НАТО ничего похожего нет, ровно так же как и средств противодействия этой разработке России.
"Подобные разработки, превосходят весь ядерный арсенал альянса. То государство, которое сумело получить доступ к таким технологиям, получает неоспоримое военное преимущество", — недоволен Столтенберг.
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