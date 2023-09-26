Марочко: ВСУ перебросили модернизированные "Грады" со Starlink под Донецк

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев перебросил усовершенствованные реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" под Донецк. Об этом заявил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Фото: openverse.org

По его словам, модернизированные установки были замечены у Часова Яра. Он добавил, что в этот район также прибыли боевики "Айдара"*.

Как пояснил военспец в беседе с РИА Новости, кабины боевых машин оборудованы планшетами и средствами для спутниковой связи Starlink.

Ранее сообщалось, что российские военные с помощью тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" нанесли удары по местам скопления боевиков ВСУ на Донецком направлении.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.