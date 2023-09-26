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Сложно и дорого: Финляндия пожинает плоды от членства в НАТО

1:04
Силовые структуры

Вступление в НАТО для Финляндии было самым лёгким этапом, но реальное интегрирование — процесс сложный и дорогой.

Сложно и дорого: Финляндия пожинает плоды от членства в НАТО
Фото: commons.wikimedia.org

Об этом говорится в публикации The New York Times.

Препятствий, с которыми столкнулись финны — масса. А ведь раньше считалось, что членство в альянсе — это выгода. При небольших усилиях страна получает ядерный зонтик США и принцип коллективной обороны.

Но по факту НАТО требует очень много. И это не только расходы на армию. От Хельсинки теперь требуют соответствия критериям по численности войск, оружию, инфраструктуре и т. д.

"Вступление в НАТО — дорогое дело, поддержка Украины — дорогое дело, и конца этому не видно", — заявил генеральный директор по оборонной политике Министерства обороны Финляндии Янне Куусела.

Суоми уже увеличили оборонный бюджет, покупая истребители F-35 и новые корабли.

Вступление в НАТО требует значительных изменений, и это займёт годы, подытожил Куусела.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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