Вступление в НАТО для Финляндии было самым лёгким этапом, но реальное интегрирование — процесс сложный и дорогой.
Об этом говорится в публикации The New York Times.
Препятствий, с которыми столкнулись финны — масса. А ведь раньше считалось, что членство в альянсе — это выгода. При небольших усилиях страна получает ядерный зонтик США и принцип коллективной обороны.
Но по факту НАТО требует очень много. И это не только расходы на армию. От Хельсинки теперь требуют соответствия критериям по численности войск, оружию, инфраструктуре и т. д.
"Вступление в НАТО — дорогое дело, поддержка Украины — дорогое дело, и конца этому не видно", — заявил генеральный директор по оборонной политике Министерства обороны Финляндии Янне Куусела.
Суоми уже увеличили оборонный бюджет, покупая истребители F-35 и новые корабли.
Вступление в НАТО требует значительных изменений, и это займёт годы, подытожил Куусела.
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