Сложно и дорого: Финляндия пожинает плоды от членства в НАТО

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вступление в НАТО для Финляндии было самым лёгким этапом, но реальное интегрирование — процесс сложный и дорогой.

Фото: commons.wikimedia.org

Об этом говорится в публикации The New York Times.

Препятствий, с которыми столкнулись финны — масса. А ведь раньше считалось, что членство в альянсе — это выгода. При небольших усилиях страна получает ядерный зонтик США и принцип коллективной обороны.

Но по факту НАТО требует очень много. И это не только расходы на армию. От Хельсинки теперь требуют соответствия критериям по численности войск, оружию, инфраструктуре и т. д.

"Вступление в НАТО — дорогое дело, поддержка Украины — дорогое дело, и конца этому не видно", — заявил генеральный директор по оборонной политике Министерства обороны Финляндии Янне Куусела.

Суоми уже увеличили оборонный бюджет, покупая истребители F-35 и новые корабли.

Вступление в НАТО требует значительных изменений, и это займёт годы, подытожил Куусела.