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Дрон из Ирана станет убийцей украинских беспилотников-камикадзе

Силовые структуры

Иран представил россиянам перспективный дрон-перехватчик беспилотных аппаратов.

Дрон из Ирана станет убийцей украинских беспилотников-камикадзе
Фото: пресс-служба концерна Калашников

Убийца беспилотников имеет индекс "объект 358". Этот БПЛА является разработкой на платформе ракет класса "воздух — воздух" Р-27Т и Р-27Р, которые производили в СССР.

Об этом рассказывает эксперт Евгений Даманцев.

"Именно эти отечественные высокоманевренные ракеты класса "воздух-воздух" обладают сходной с "объектом 358" компоновкой аэродинамических органов управления, которая представлена "бабочковидными" цельноповоротными аэродинамическими рулями большого удлинения, размещёнными по схеме "утка" в передней части ракеты", — цитирует аналитика "Военное дело".

По его словам, такое рулевое управление даёт возможность иранскому беспилотнику прекрасно маневрировать, и это очень нужно для перехвата дронов-камикадзе. Тип мотора и скорость разработки Ирана не разглашается, но обозреватель уверен, что аппарат легко достигает скорости в 1000 км/ч. Этих параметров достаточно, чтобы перехватывать почти все существующие беспилотники западных систем.

Также перехвату будет способствовать наличие мультиспектральных головок самонаведения на базе инфракрасных фотоприемников, низкоуровневых телевизионных датчиков, а также ультрафиолетовых датчиков. Все они помогут выдавать целеуказание на мультифункциональный дисплей.

Также эксперты полагают, что такие же беспилотники России может производить самостоятельно. Тем более, что эта иранская машина очень похожа принципиально на линейку ракет Р-27Т, которых на складах российской армии находится огромное количество.

Переоснащение ракет РФ способно обеспечить российским ВКС безграничный потенциал в отражении рейдов дронов ВСУ на важные объекты РФ, подытожил Даманцев.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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