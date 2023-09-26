Российские танкисты заявили, что не перестанут стрелять по танкам "Абрамс"

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В российских СМИ массово пошёл юмористический фэйк Telegram-канала "АВМЯК" о том, что министр обороны США Ллойд Остин якобы выразил просьбу к российским военным о "соблюдении правил" и "ненанесении ударов по танкам "Абрамс". Реакция российских танкистов на это заявление была в итоге вполне искренняя и острая, сообщает "Московский Комсомолец".

Фото: openverse.org

Издание попросило комментарий о такой "просьбе" у одного из активных участников СВО, танкиста.

"Не знаю, чего вэсэушники так радуются этим "Абрамсам". Тяжёлая машина, которая ещё и плохо едет. Да, он защищён спереди, но сзади и сбоку горит при попадании. Ну и вряд ли после просьбы их министра обороны мы не будем стрелять по этим танкам", — прокомментировал военнослужащий, будучи введённым в заблуждение.

Боец также подчеркнул, что такие действия противоречат русскому нутру, а по натовским танкам, по словам танкистов ВС РФ, грех не ударить.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый наглый фейк "АВМЯК", который СМИ приняли за чистую монету. Ранее авторы канала бурно радовались, когда цинично обманули публику и журналистов с якобы "заявлением" Дани Милохина, который возвращается в Россию и тем самым даёт ей "второй шанс".