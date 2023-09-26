Вашингтон уничтожил следы о причастности США к подрыву "Северных потоков".
Об этом в новом материале заявил журналист Сеймур Херш.
Отчеты об операции отправляли только в руководство ЦРУ, они поддерживали связь с Байденом и планировавшими подрывы. На компьютер информация не вносилась — она печаталась на машинке. Документы уничтожали сразу после терактов, пишет Херш.
По его словам, подрыв "Потоков" не связан с Киевом: его целью было избежать влияния Москвы на Берлин. В ЦРУ рассматривали "мутные" инструкции администрации Байдена," как шаг в сторону мировой войны.
Также Вашингтон приказал ЦРУ установить взрывчатку на трубах, а активировать по требованию.
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