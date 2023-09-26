Херш: США уничтожили все следы о причастности к подрыву "Северных потоков"

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон уничтожил следы о причастности США к подрыву "Северных потоков".

Фото: wikimedia.org

Об этом в новом материале заявил журналист Сеймур Херш.

Отчеты об операции отправляли только в руководство ЦРУ, они поддерживали связь с Байденом и планировавшими подрывы. На компьютер информация не вносилась — она печаталась на машинке. Документы уничтожали сразу после терактов, пишет Херш.

По его словам, подрыв "Потоков" не связан с Киевом: его целью было избежать влияния Москвы на Берлин. В ЦРУ рассматривали "мутные" инструкции администрации Байдена," как шаг в сторону мировой войны.

Также Вашингтон приказал ЦРУ установить взрывчатку на трубах, а активировать по требованию.