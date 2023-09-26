Сергей Шойгу назвал срок окончания спецоперации: до 2025 года

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства назвал срок, в течение которого российская армия намерена достичь целей специальной военной операции на Украине.

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Выступление транслировало МО и на заседании министра обороны России заявил, что "США и их союзники продолжают вооружать ВСУ, киевский режим продолжает кидать необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой". Подобные "циничные действия Запада и их приспешников" только подталкивают Незалежную к самоуничтожению, отметил глава МО РФ.

По его словам, в таких условиях Министерство продолжает "наращивать боевую мощь ВС, в том числе за счёт поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск" с учётом опыта спецоперации.

"Последовательная реализация мероприятий, планов деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей", — подытожил Шойгу.