Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства назвал срок, в течение которого российская армия намерена достичь целей специальной военной операции на Украине.
Выступление транслировало МО и на заседании министра обороны России заявил, что "США и их союзники продолжают вооружать ВСУ, киевский режим продолжает кидать необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой". Подобные "циничные действия Запада и их приспешников" только подталкивают Незалежную к самоуничтожению, отметил глава МО РФ.
По его словам, в таких условиях Министерство продолжает "наращивать боевую мощь ВС, в том числе за счёт поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск" с учётом опыта спецоперации.
"Последовательная реализация мероприятий, планов деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей", — подытожил Шойгу.
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