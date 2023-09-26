Сегодня, 26 сентября, в Купянск привезли много ликвидированных боевиков.
Об этом сообщают украинские информационные ресурсы.
По информации жителей Купянска, они хотели бы знать, что же всё-таки с ними произошло. сообщает Telegram-канал "Направленец по Украине".
Также известно, что утром в населённом пункте Петропавловка наносились удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений 44-й бригады с применением ФАБ-500.
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