В Купянск откуда-то привезли много обгоревших до неузнаваемости боевиков ВСУ

Сегодня, 26 сентября, в Купянск привезли много ликвидированных боевиков.

Фото: Telegram-канал "Новый Купянск"

Об этом сообщают украинские информационные ресурсы.

По информации жителей Купянска, они хотели бы знать, что же всё-таки с ними произошло. сообщает Telegram-канал "Направленец по Украине".

Также известно, что утром в населённом пункте Петропавловка наносились удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений 44-й бригады с применением ФАБ-500.