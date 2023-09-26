Новая тактика ударов российской армии беспилотниками "Герань" — перед ударом БПЛА выключает мотор.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Украинские ресурсы пишут, что, "к сожалению, у русских беспилотники не заканчиваются", и сообщают о новых особенностях дронов.
"Не лишним будет знать, как эта падаль работает. Перед тем, как нанести удар, у "шахеда" на несколько секунд выключается двигатель и только после этого он направляется на поражение цели", — объясняют порталы Украины, но совета, что надо делать, не дают.
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