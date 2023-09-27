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The Guardian: ВСУ разбирают боеприпасы, пытаясь раскрыть секрет оружия Путина

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Силовые структуры

Украинские военные вынуждены разбирать и анализировать снаряды РФ, чтобы раскрыть секрет их эффективности, пишет The Guardian.

The Guardian: ВСУ разбирают боеприпасы, пытаясь раскрыть секрет оружия Путина
Фото: Openverse

По информации издания, Россия на протяжении конфликта неоднократно модернизировала "оружие Путина". Именно поэтому солдаты ВСУ внимательно изучают боеприпасы и ракеты РФ, сказано в материале.

"Мы видим, как они адаптируют и меняют свои ракеты по мере продолжения конфликта", — приводит The Guardian комментарий украинского эксперта по баллистике.

Он добавил, что командование ВСУ пытается выяснить, откуда Россия берёт детали для своих ракет.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал, чтобы Москва остановила разработку новейшего оружия — "Алабуги", которое способно обнулить боевой потенциал Североатлантического альянса. Речь идёт о создании уникальной ракеты с электромагнитным взрывогенератором.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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