The Guardian: ВСУ разбирают боеприпасы, пытаясь раскрыть секрет оружия Путина

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные вынуждены разбирать и анализировать снаряды РФ, чтобы раскрыть секрет их эффективности, пишет The Guardian.

Фото: Openverse

По информации издания, Россия на протяжении конфликта неоднократно модернизировала "оружие Путина". Именно поэтому солдаты ВСУ внимательно изучают боеприпасы и ракеты РФ, сказано в материале.

"Мы видим, как они адаптируют и меняют свои ракеты по мере продолжения конфликта", — приводит The Guardian комментарий украинского эксперта по баллистике.

Он добавил, что командование ВСУ пытается выяснить, откуда Россия берёт детали для своих ракет.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал, чтобы Москва остановила разработку новейшего оружия — "Алабуги", которое способно обнулить боевой потенциал Североатлантического альянса. Речь идёт о создании уникальной ракеты с электромагнитным взрывогенератором.