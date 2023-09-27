Марочко рассказал об эвакуации "важной персоны" с Краснолиманского направления

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

С помощью санитарной авиации украинская армия провела эвакуацию "важной персонгы" с Краснолиманского направления в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт и бывший подполковник ЛНР Андрей Марочко.

Фото: Openverse

"На Краснолиманском направлении эвакуировали "важную персону". На участке Сватово — Кременная украинские боевики запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации," — сообщил Марочко агентству РИА Новости.

Он выразил предположение о том, что ранение мог получить либо высший офицер ВСУ, либо высокопоставленный куратор.