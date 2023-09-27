Марочко: ВСУ бросают в "мясные штурмы" под Донецком неподготовленных бойцов

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование ВСУ бросает в "мясные штурмы" на Донецком направлении жителей восточной и центральной Украины, которые не прошли подготовку перед участием в боевых действиях.

Фото: openverse.org

По словам военного эксперта, подполковника Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко, Киев столкнулся с большими безвозвратными и санитарными потерями при очередной попытке штурмовать российские позиции возле Спорного. Он добавил, что ВСУ не эвакуируют раненых солдат с поля боя. Такую работу пришлось проводить российским военным, уточнил военспец в беседе с РИА Новости.

Как пояснил Марочко, пострадавшим бойцам ВСУ оказали первую медпомощь и направили в госпитали.

Он подчеркнул: впоследствии военнопленные признались, что Киев не организовал для них подготовительные курсы перед переброской на передовую.

Ранее украинские военные добровольно сдались в российский плен под Сватово, передав ВС РФ ящики с боеприпасами.