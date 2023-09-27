Командование ВСУ бросает в "мясные штурмы" на Донецком направлении жителей восточной и центральной Украины, которые не прошли подготовку перед участием в боевых действиях.
По словам военного эксперта, подполковника Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко, Киев столкнулся с большими безвозвратными и санитарными потерями при очередной попытке штурмовать российские позиции возле Спорного. Он добавил, что ВСУ не эвакуируют раненых солдат с поля боя. Такую работу пришлось проводить российским военным, уточнил военспец в беседе с РИА Новости.
Как пояснил Марочко, пострадавшим бойцам ВСУ оказали первую медпомощь и направили в госпитали.
Он подчеркнул: впоследствии военнопленные признались, что Киев не организовал для них подготовительные курсы перед переброской на передовую.
Ранее украинские военные добровольно сдались в российский плен под Сватово, передав ВС РФ ящики с боеприпасами.
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