Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актер Денис Шведов не любит ходить на светские мероприятия
Никита Михалков рассказал, как проходили съемки "Родни" с Нонной Мордюковой
Скотт Риттер: теперь инициатива в зоне СВО в руках русских
США заявили, что не заставляют бизнес прекращать контакты с Россией
Марков прокомментировал ситуацию с перекрытием дорог к Кремлю: что-то происходит
Терапевт рассказала, от какой температуры тела можно умереть
Блогер Настя Ивлеева показала, как прошла фотосессия в прозрачном платье
Ученые нашли средство, которое поможет похудеть без голодовок
Названа причина, почему Светлана Бондарчук подала в суд на бывшего мужа

После битвы возле Вербового ВСУ бросили немецкие БМП Marder

1:00
Силовые структуры

Встреча с российскими десантниками у населённого пункта Вербовое оказалась для украинских военных фатальной.

После битвы возле Вербового ВСУ бросили немецкие БМП Marder
Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

После боестолкновения ВСУшники побросали на поле боя пылающие немецкие БМП Marder. Об этом пишет Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Журналисты отметили, что Киев не скупится на переброску резервов на Запорожское направление, пытаясь во что бы то ни стало его прорвать.

"Враг бросает свои основные резервы натовской техники, пытаясь прорвать Запорожский фронт на Ореховском направлении", — сказано в сообщении.

В свою очередь, в Минобороны рассказали об отражении российскими бойцами в районе Вербового попытки прорыва, которая велась штурмовой группой 71-й егерской бригады ВСУ.

Также ранее поступила информация о потерях Работино и Вербовое ВСУ большого количества военной техники, в том числе БМП Marder.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Собчак после разговора с Кадыровым приготовила команду к отъезду за рубеж

Ксения Собчак рассказала, что ей позвонил Рамзан Кадыров с просьбой не трогать его семью. Журналистка передала содержание 40-минутного разговора с главой Чечни.

Собчак рассказала о 40-минутном разговоре с Кадыровым: Почему ты трогаешь мою семью?
Похудевший Игорь Крутой встретился с прикованной к коляске Татьяной Тарасовой
Композитор Игорь Крутой показал, как прошла встреча с Татьяной Тарасовой
Стало известно, кто заменит Татьяну Арнтгольц в проекте "Жди меня"
Анкудинова не считает певца SHAMAN талантливым
Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов Побеждённый должен дрожать: канцлер Бисмарк писал жене кровожадные письма Сергей Лебедев Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк
"Ничего не боюсь": Лорак в очередной раз ответила на осуждения её позиции по СВО
США потребовали, чтобы Россия прекратила разработку "Алабуги"
Назван неожиданный полезный эффект от спиртного
Назван неожиданный полезный эффект от спиртного
Последние материалы
Скотт Риттер: теперь инициатива в зоне СВО в руках русских
США заявили, что не заставляют бизнес прекращать контакты с Россией
Марков прокомментировал ситуацию с перекрытием дорог к Кремлю: что-то происходит
Терапевт рассказала, от какой температуры тела можно умереть
После битвы возле Вербового ВСУ бросили немецкие БМП Marder
Блогер Настя Ивлеева показала, как прошла фотосессия в прозрачном платье
Ученые нашли средство, которое поможет похудеть без голодовок
Названа причина, почему Светлана Бондарчук подала в суд на бывшего мужа
Стало известно, как прошло выступление Ларисы Долиной в Казани
Вассерман объяснил, почему ВС РФ не уничтожают тоннели из Польши в Галичину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников