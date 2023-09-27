После битвы возле Вербового ВСУ бросили немецкие БМП Marder

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Встреча с российскими десантниками у населённого пункта Вербовое оказалась для украинских военных фатальной.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

После боестолкновения ВСУшники побросали на поле боя пылающие немецкие БМП Marder. Об этом пишет Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Журналисты отметили, что Киев не скупится на переброску резервов на Запорожское направление, пытаясь во что бы то ни стало его прорвать.

"Враг бросает свои основные резервы натовской техники, пытаясь прорвать Запорожский фронт на Ореховском направлении", — сказано в сообщении.

В свою очередь, в Минобороны рассказали об отражении российскими бойцами в районе Вербового попытки прорыва, которая велась штурмовой группой 71-й егерской бригады ВСУ.

Также ранее поступила информация о потерях Работино и Вербовое ВСУ большого количества военной техники, в том числе БМП Marder.