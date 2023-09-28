Группа украинских солдат под видом сдачи в плен попыталась совершить атаку на позиции ВС РФ у населённого пункта Спорное в Луганской Народной Республике.
По словам российского военнослужащего с позывным "Зенит", ВСУ приблизились к позициям казачьего отряда спецназначения Барс-16 "Кубань" и попытались обмануть бойцов РФ, сообщив, что 13 солдат намерены сдаться.
"Я подумал, странно, боя как такового не было. Шли с белым флагом, кстати", — приводит ТАСС комментарий командира батальона.
Он добавил, что ВС РФ разрешили украинским боевикам подползти к ним по одному человеку, но ВСУ не стали выполнять требование. Вместо этого они решили стрелять и кидать гранаты. Как пояснил "Зенит", российские бойцы применили стрелковое оружие против противника.
Одновременно на другом фланге появились штурмовики ВСУ и попытались установить контроль над заброшенным окопом, но беспилотник ВС РФ зафиксировал их передвижение, после чего были использованы миномёты. "Зенит" сообщил о поражении скопления пехоты ВСУ и дальнейшем отступлении группы.
В общей сложности напасть на позиции РФ пытались порядка 35 боевиков ВСУ, около восьми из них ликвидированы.
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