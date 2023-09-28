New York Times: ВСУ серьёзно рискуют, замедляя контрнаступление

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование ВСУ серьёзно рискует, замедляя темпы контрнаступления, ведь уже совсем скоро начнётся сезон дождей, пишет The New York Times.

Фото: Openverse

По данным газеты, украинские войска не смогут часто обращаться к американским танкам Abrams и британским Challenger после ухудшения погодных условий. Военные эксперты считают, что эти боевые машины "утонут в грязи" в случае их использования во время сильного дождя.

Солдаты ВСУ должны продолжать наступление, пока ещё позволяет погода, подчеркнули авторы материала.

"В следующем месяце ожидаются проливные дожди, а грязная местность может помешать применению тяжёлых транспортных средств", — сказано в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киеву передали первые американские танки Abrams. Он также заявил о поисках новых контрактов для расширения географии снабжения.