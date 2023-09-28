Командование ВСУ серьёзно рискует, замедляя темпы контрнаступления, ведь уже совсем скоро начнётся сезон дождей, пишет The New York Times.
По данным газеты, украинские войска не смогут часто обращаться к американским танкам Abrams и британским Challenger после ухудшения погодных условий. Военные эксперты считают, что эти боевые машины "утонут в грязи" в случае их использования во время сильного дождя.
Солдаты ВСУ должны продолжать наступление, пока ещё позволяет погода, подчеркнули авторы материала.
"В следующем месяце ожидаются проливные дожди, а грязная местность может помешать применению тяжёлых транспортных средств", — сказано в публикации.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киеву передали первые американские танки Abrams. Он также заявил о поисках новых контрактов для расширения географии снабжения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Участником флешмоба стал и сотрудник МИА "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.