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New York Times: ВСУ серьёзно рискуют, замедляя контрнаступление

1:01
Силовые структуры

Командование ВСУ серьёзно рискует, замедляя темпы контрнаступления, ведь уже совсем скоро начнётся сезон дождей, пишет The New York Times.

New York Times: ВСУ серьёзно рискуют, замедляя контрнаступление
Фото: Openverse

По данным газеты, украинские войска не смогут часто обращаться к американским танкам Abrams и британским Challenger после ухудшения погодных условий. Военные эксперты считают, что эти боевые машины "утонут в грязи" в случае их использования во время сильного дождя.

Солдаты ВСУ должны продолжать наступление, пока ещё позволяет погода, подчеркнули авторы материала.

"В следующем месяце ожидаются проливные дожди, а грязная местность может помешать применению тяжёлых транспортных средств", — сказано в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киеву передали первые американские танки Abrams. Он также заявил о поисках новых контрактов для расширения географии снабжения.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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