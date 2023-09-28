Оперштаб: на границе Белгородской области идёт бой с ВСУ

В Оперативном штабе Белгородской области сообщили, что на границе с Украиной идёт бой.

Фото: Всероссийское казачье общество

Также там опровергли сообщения СМИ о заходе украинских диверсантов на территорию России.

"В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населённых пунктов Староселье и Теребрено был осуществлён заход ДРГ. Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения", — отмечают силовики.

В посёлке Староселье сейчас введён режим ЧС. Жителей отселили в октябре 2022 года. На данный момент там никто не проживает.

Из села Теребрено эвакуация населения не проводится, подытожили в администрации