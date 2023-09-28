Авиастроители обеспечили Воздушно-космические силы РФ новыми истребителями Су-57 и Су-35С, заявили в пресс-службе правительства.
Как сообщил руководитель Минпромторга Денис Мантуров, самолёты создавались в Комсомольске-на-Амуре. По его словам, полный цикл испытаний и необходимые тесты завершились успешно. Теперь ВКС РФ могут использовать истребители по назначению.
"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал ВКС России очередные серийные самолёты Су-57 (поколение 5) и Су-35С (поколение 4++)", — отметил Мантуров.
В правительстве пояснили, что до конца 2023 года российской армии будет передана ещё одна партия истребителей.
Ранее обозреватель 19FortyFive назвал российский самолёт Су-57 серьёзной угрозой не только для Украины, но для западных стран. По его словам, российские специалисты обращаются к инновационным технологиями при производстве таких истребителей.
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