Леонков: в плену находятся более 20 тысяч боевиков армии Украины

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Более 20 тысяч боевиков Вооружённых сил Украины на данный момент находятся в спецучреждениях РФ. Они сдались в плен или были взяты в плен российскими бойцами.

Фото: Telegram

Об этом сообщил военный аналитик Алексей Леонков, комментируя информацию, что при помощи радиочастоты 149.200 "Волга", сдались примерно 10 тыс. украинских солдат с середины лета этого года.

"Если мы говорим про общее количество украинских военнослужащих, сдавшихся в плен, я думаю, что оно давно перевалило за двадцать тысяч. Конечно, самым "урожайным" на сдачу в плен оказалось летнее так называемое наступление", — подытожил эксперт.