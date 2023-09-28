Более 20 тысяч боевиков Вооружённых сил Украины на данный момент находятся в спецучреждениях РФ. Они сдались в плен или были взяты в плен российскими бойцами.
Об этом сообщил военный аналитик Алексей Леонков, комментируя информацию, что при помощи радиочастоты 149.200 "Волга", сдались примерно 10 тыс. украинских солдат с середины лета этого года.
"Если мы говорим про общее количество украинских военнослужащих, сдавшихся в плен, я думаю, что оно давно перевалило за двадцать тысяч. Конечно, самым "урожайным" на сдачу в плен оказалось летнее так называемое наступление", — подытожил эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Участником "флешмоба" стал и сотрудник МИА "Россия сегодня", политолог Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.